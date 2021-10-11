Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş rezerv ve enflasyon açıklaması

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GÜÇLÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Cari açıkta düzeltmenin başladığını söyleyebiliriz. Cari açıkta görülen iyileşme fiyat istikrarı için önemli. TL mevdatı güçlü artışını sürdürüyor.

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