Tank Palet Fabrikası’nda rekor üretim! Fabrikada bu yıl 6 Fırtına obüsü üretildi

Obüslere ek olarak 7 bin 51 adet klasik optik malzeme üretimi de yapıldı. 319 adet tank ve obüsün motor yenileme çalışması bunlara ek olarak da bin 708 adet paletli araç teli, komple malzeme onarımı da burada yapıldı.

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