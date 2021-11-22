22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Tank Palet Fabrikası'nda rekor üretim! Fabrikada bu yıl 6 Fırtına obüsü üretildi

Tank Palet Fabrikası'nda rekor üretim! Fabrikada bu yıl 6 Fırtına obüsü üretildi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.11.2021
ABONE OL
Tank Palet Fabrikası’nda rekor üretim! Fabrikada bu yıl 6 Fırtına obüsü üretildi

Ambargo ve karalamaya en güzel cevap üretimle geldi. Tank Palet Fabrikası'nda 40 milyon dolarlık üretim yapıldı. 319 tank ve obüsün motoru yenilendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.

Tank Palet Fabrikası devir teslim töreninin ardından muhalefetin hedefi haline geldi.

Karalama cevap üretimle geldi! Rekor üretim KARALAMA CEVAP ÜRETİMLE GELDİ! REKOR ÜRETİM

Fabrika üretim ile 40 milyon dolarlık kar elde etti. Fabrikada çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

Fabrikada obüs üretimi de devam ediyor. Özel sektörü devrin ardından fabrikada TSK'nın önemli ateş destek unsurların önemli olan Fırtına obüsünden 6 adet üretildi.

Obüslere ek olarak 7 bin 51 adet klasik optik malzeme üretimi de yapıldı. 319 adet tank ve obüsün motor yenileme çalışması bunlara ek olarak da bin 708 adet paletli araç teli, komple malzeme onarımı da burada yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA