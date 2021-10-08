Memurlara 3600 ek gösterge neler getirecek? Başkan Erdoğan işaret etmişti

"TÜMÜNÜ KAPSASIN"

TÜRKİYE Kamu-Sen ise 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci daha önce yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalı. Ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, idareciler başta olmak üzere ek gösterge farklılıkları giderilmelidir" demişti.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.