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Haberler Galeri 3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur zammı hesaplamasında etkili olan ek göstergenin 3600'e çıkması konusunda çalışmalar sürüyor. Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi merak ederken, konu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili talimat verdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler yeniden gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 06.10.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:50
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3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için çıkması beklenen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, ek göstergenin hangi tarihte 3600'e çıkacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili talimat verdiği öğrenildi. İşte son gelişmeler...

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3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

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3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı.

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3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde olumlu yaklaşımları ve sürece desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

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3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE TALİMATI

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.