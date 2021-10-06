3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için çıkması beklenen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, ek göstergenin hangi tarihte 3600'e çıkacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili talimat verdiği öğrenildi. İşte son gelişmeler...