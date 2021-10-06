06 Ekim 2021, Çarşamba
3600 ek gösterge son durum: Başkan Erdoğan talimat verdi! 3600 gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur zammı hesaplamasında etkili olan ek göstergenin 3600'e çıkması konusunda çalışmalar sürüyor. Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi merak ederken, konu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili talimat verdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler yeniden gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 06.10.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:50
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