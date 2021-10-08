Yetime-engelliye ayda 1.125 lira
Devlet ihtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklara yardım eli uzatıyor. Her ay ödeme yapılıyor. Peki engelli aylığına nasıl başvuruluyor?
Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.
Her ay ödeme yapılıyor. Aylığın tutarı ise bin 125 lira 67 kuruş.
KİMLER ALIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabiliyor.
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