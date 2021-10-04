3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge için gelecek açıklamalar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğini gidermek için tüm memurları kapsaması bekleniyor. 2022 yılına kısa süre kala 3600 ek gösterge için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Meclisin açılması ve yeni yıla kısa süre kalmasının ardından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK SON DAKİKA?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." demişti.
Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söylemişti;
"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
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- 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
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