3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Meclisin açılması ve yeni yıla kısa süre kalmasının ardından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK SON DAKİKA?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." demişti.