Son dakika: Merkez Bankası’ndan flaş rezerv açıklaması: 122 milyar doları aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolar oldu.