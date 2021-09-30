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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş rezerv açıklaması: 122 milyar doları aştı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan flaş rezerv açıklaması: 122 milyar doları aştı!

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 122.2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolarlık artışla 81 milyar 420 milyon dolardan 82 milyar 840 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 24 Eylül haftasında 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):




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