Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan rezervler hakkında flaş açıklama

Kavcıoğlu, "Nisan-ağustos döneminde SWAP anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar ABD doları bandına gelmiştir." dedi.

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