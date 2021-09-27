Marketteki fiyat farkı artıyor! Üreticiden tüketiciye gelene kadar 3,8 kat yükseliyor

Başta sebze-meyve olmak üzere gıda ürünlerinin fiyatı üreticiden markete gelene kadar kat kat artıyor. Ürünlerin tarla-market fiyatı arasında büyük uçurum bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; havuç üreticiden kilogramı 1.49 liraya çıkıyor. Yine TÜİK'in Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, tüketiciye de ortalama 5.66 liraya ulaşıyor.