Marketteki fiyat farkı artıyor! Üreticiden tüketiciye gelene kadar 3,8 kat yükseliyor
Tarladan yetişen ürünün alıcıya ulaşana kadar uğradığı fiyat artışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Gıda ürünlerinde uygulanan fahiş fiyat hükümeti harekete geçirdi. Yapılan son araştırmada üreticide 1.49 lira olan havuç, tüketiciye ortalama 3.8 kat fazlasına, yani 5.66 liraya ulaşıyor. Hatta 8.95 liraya satan bile bulunuyor. İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran bazı fahiş fiyat uygulanan ürünler.
Başta sebze-meyve olmak üzere gıda ürünlerinin fiyatı üreticiden markete gelene kadar kat kat artıyor. Ürünlerin tarla-market fiyatı arasında büyük uçurum bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; havuç üreticiden kilogramı 1.49 liraya çıkıyor. Yine TÜİK'in Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, tüketiciye de ortalama 5.66 liraya ulaşıyor.
3.8 katlık bu fark, bazı marketlerde daha da büyüyor. Türkiye'nin yaygın iki marketinde 4.99- 6.95 lira aralığında satılan 1 kilogram havucu, 8.95 liraya satan market de bulunuyor.
VERİLECEK ÖRNEK ÇOK
Fiyat uçurumu olan ürünlerden biri de salatalık. Üreticiden kilogramı 2.12 liraya çıkan salatalığın tüketici fiyatı ortalama 6.71 lira.
Ancak bazı marketlerde fiyat 13.50 liraya kadar çıkıyor. Kuru soğan ise 79 kuruşluk üretici fiyatına karşılık tüketicinin sofrasına ortalama 2.47 liradan çıkarken, bazı marketlerde 5.55 liraya varan fiyatlara satıldığı görülüyor.
GRAMAJ OYUNUNA KARŞI DİKKATLİ OLUN
Gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşımız denetimlerini kendisi yaparak gerekli makamlara şikayette gecikmemeli" dedi.
Gramaj oyununun sürdüğünü anlatan Palandöken, "Örneğin 250 gr tereyağı 225 gr oluyor, 180 gr paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gr olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde gizli zam yansıtılıyor. Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli" diye konuştu.
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