Hem meslek öğren hem de harçlık kazan! Günde 108 TL veriliyor

Program süresi ne kadar?

Bilişim, imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençler için 9 aylık program uygulanıyor.