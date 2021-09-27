Hem meslek öğren hem de harçlık kazan! Günde 108 TL veriliyor
Gençler hem meslek öğrenip hem de harçlık çıkarma imkanına sahip. İstihdam garantili işbaşı programlarında asgari ücrete kadar varan maddi destek sağlanıyor. Gençlere günde 108.68 TL harçlık veren İŞKUR programıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken; işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor. İşte kurslara ilişkin merak edilen soruların yanıtları:
İş başı eğitim programına başvuru şartları nelerdir?
15 yaşını doldurma, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olma, program öncesi son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş, meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma.
Program süresi ne kadar?
Bilişim, imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençler için 9 aylık program uygulanıyor.
Program süresince hangi ödemeler yapılıyor?
Günlük 108.68 lira (öğrenciler için 81.51, işsizlik ödeneği alanlar için 54.34 lira) veriliyor. Genel sağlık sigortası ve meslek hastalıkları primleri karşılanıyor.
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