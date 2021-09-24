Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Fahiş fiyat artışında zincir marketlerin rolüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekmişti. Ticaret Bakanlığı zincir marketlerdeki fiyat artışına "Dur" diyecek. Zincir marketler temel gıdaya yaptığı artışla dikkat çekiyorlar. Yumurta ve sütün fiyatlarını ortak belirliyorlar. Zincir marketlerdeki fiyat artış oranları hemen hemen aynı. Üreticiden tüketiciye sloganıyla vatandaşa pahalı ürün satıyorlar. Acaba bu milletin cebiyle oynayan zincir marketler hangileri, neden enflasyonun üzerinde zam yapıyorlar? Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Zincir marketler ürünlerin fiyatını birlikte mi belirliyorlar? Gelişmeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir ve Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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