Esnafa kolay emekli olma imkanı: Son 5 gün! Borçlar silinecek
Milyonlarca kişinin hayallerinden birisi hiç şüphesiz emekli olabilmek. Nasıl emekli olabilirim sorusunun yanıtı her zaman arama motorlarının popüler cümlelerinden. Emekli olmak isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma fırsatında sona gelindi. 5 gün içinde borçlar silinecek. İsteyen kredi alarak emekli olabilecek. İşte esnafa kolay emekli olma fırsatı sunan yapılandırmayla ilgili detaylar...
Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresinde son günlere girildi.
30 Eylül'e kadar başvurup yapılandıranlar borçtan kolayca kurtulurken; borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinip, bu hizmet süreleri dondurulacak. 2 olanak da pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açacak.
İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.
Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.
SÜREYE İHTİYAÇ YOKSA
Yapılandırma için başvuru yapmayanların ise prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.
Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek.
Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.
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