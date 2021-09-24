24 Eylül 2021, Cuma
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...
Milyonlarca kişi Ocak 2022'den itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemelerde yaşanacak artış miktarı merak ediliyor. Yapılacak zam oranının yanında katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak. Yapılan açıklamaya rağmen enflasyon farkı çıkması halinde zam oranında değişiklik yaşanacak. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 20:25
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