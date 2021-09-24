Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Milyonlarca kişi 2022 yılı ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor.

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak.