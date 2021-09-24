24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Milyonlarca kişi Ocak 2022'den itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemelerde yaşanacak artış miktarı merak ediliyor. Yapılacak zam oranının yanında katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak. Yapılan açıklamaya rağmen enflasyon farkı çıkması halinde zam oranında değişiklik yaşanacak. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 20:25
  • 1
  • 13
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Milyonlarca emekliye zam müjdesi. Ayakları yerden kesilecek. 3.439 TL altında olamayacak. Milyonlarca kişi 2022 yılı ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor. Eylül ayının son günlerine geldiğimiz dönemde 2022 Ocak'ta maaşlara yapılacak zam oranı hakkında yapılan değerlendirmeler yakından takip ediliyor. Sizler son gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Milyonlarca kişi 2022 yılı ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor.

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak.

  • 3
  • 13
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacaktır.

Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar olacak?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

  • 4
  • 13
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Tayin bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak'ta ne kadar olacak?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TL'dir.

  • 5
  • 13
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...

Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve Ocak'ta ne kadar olacak?

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."