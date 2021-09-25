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Son dakika: Türkiye'den Irak'a önemli ziyaret

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: Türkiye’den Irak’a önemli ziyaret

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Muş, Bağdat programı sonrası Erbil’e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan Muş'un, Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Şibli ile görüştüğünü aktardı.

Güney, "Türkiye ve Irak bölgemizin ulaştırma merkezleri olma yolunda." ifadesini kullandı.

Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile bir araya gelmişti.

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