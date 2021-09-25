TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman çıkacak? TOGG ön sipariş başladı mı?
Türkiye’nin yerli otomobil macerasında sona geliniyor. Yerli otomobil TOGG’un çıkış tarihi şimdiden merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un batarya ve çip krizine takılmayacağı ifade edilirken, fiyat açıklaması da geldi. TOGG modelinin kendi sınıfındaki araçlarla aynı sınıfta olacağı belirtilirken, TOGG fiyatı ne kadar olacak sorusuna cevap aranıyor. Peki; TOGG ne zaman çıkacak? TOGG ön sipariş başladı mı? İşte detaylar!
TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un çıkış tarihi ve fiyatı merak ediliyor. Türkiye'nin otomobil rüyasının simgesi olacak TOGG fiyatı hakkında araştırma yapılıyor. Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu TOGG grubunu oluşturdu.
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında etkinlik alanında bir araya geldiler. Basın ile konuşan üçlü, yerli otomobil hakkındaki soruları yanıtlamayı ihmal etmedi.
Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Hemen ardından otomobilin fiyatı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan, TOGG'un, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından ineceğini ve tüm Türkiye'nin bununla gurur duyacağını söyledi. Fiyat konusuyla ilgili olarak ise "Aracın fiyatı şu an itibariyle belli değil. Ancak TOGG kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." ifadelerini kullandı.
TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı.
TOGG ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.
İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.
TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.
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