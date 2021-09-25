25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY ABD'nin Dallas kentine uçacak! THY Dallas'a uçuş günlerini duyurdu

THY ABD'nin Dallas kentine uçacak! THY Dallas'a uçuş günlerini duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
ABONE OL
THY ABD’nin Dallas kentine uçacak! THY Dallas’a uçuş günlerini duyurdu

Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları seferlerine bir yenisini daha ekledi. THY Basın Müşavirliği, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlatıldığını açıkladı. THY artık Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas'a ilk uçuşunu yaparak ABD'de sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkardı.

Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek.

Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.

Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.

THY’den flaş anlaşma! Ortak uçuşlar başlıyor THY'DEN FLAŞ ANLAŞMA! ORTAK UÇUŞLAR BAŞLIYOR
TEKNOFEST’te THY Esintisi TEKNOFEST'TE THY "ESİNTİ"Sİ
THY uçak içi ikramlara yeniden başlıyor THY UÇAK İÇİ İKRAMLARA YENİDEN BAŞLIYOR
THY’den iç hatlarda ikram servisi açıklaması THY'DEN İÇ HATLARDA "İKRAM SERVİSİ" AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA