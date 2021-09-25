THY ABD’nin Dallas kentine uçacak! THY Dallas’a uçuş günlerini duyurdu

Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.

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