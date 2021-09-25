THY ABD'nin Dallas kentine uçacak! THY Dallas'a uçuş günlerini duyurdu
Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları seferlerine bir yenisini daha ekledi. THY Basın Müşavirliği, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlatıldığını açıkladı. THY artık Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek.
Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas'a ilk uçuşunu yaparak ABD'de sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkardı.
Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek.
Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.
Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.
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