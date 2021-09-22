TEKNOFEST'te THY "Esinti"si
Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan TEKNOFEST'e İstanbul'da yoğun katılım devam ediyor. Birbirinden önemli yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği fuarda, THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi tanıttı.
THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi TEKNOFEST'te tanıtıyor.
THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.