22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TEKNOFEST'te THY "Esinti"si

TEKNOFEST'te THY "Esinti"si

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2021
ABONE OL
TEKNOFEST’te THY Esintisi

Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan TEKNOFEST'e İstanbul'da yoğun katılım devam ediyor. Birbirinden önemli yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği fuarda, THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi tanıttı.

THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi TEKNOFEST'te tanıtıyor.

THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA