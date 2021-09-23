THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor

TURİZM VE TİCARİ BAĞLAR GÜÇLENECEK

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptığımız bu kod paylaşımı anlaşması ile mevcut iş birliğimizi (interline/arahat) genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık Ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla birlikte yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz" dedi.