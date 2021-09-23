THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor
Türk Hava Yolları, Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Finnair ile ortak uçuşlar için anlaşmalara başladı. THY ve Finnair'in ilk etapta başlayacak ortak uçuşu İstanbul-Helsinki olacak.
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Finnair ile ortak uçuşlara (codeshare) başlıyor.
THY ile Finlandiyalı havayolu şirketi Finair kod paylaşım (codeshare) anlaşmasını imzaladı. İki şirket arasında yapılan anlaşma ile uçuş ağındaki önemli noktaları kapsayan kod paylaşımlarıyla ticari iş birliklerinin genişletilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finair, ilk olarak 29 Eylül'de İstanbul-Helsinki uçuşuna başlayacak. Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından iki şirket, İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor Antalya, Gazipaşa ortak uçuşları yapacak. İki havayolu şirketi Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya ve Gazipaşa uçuşları gerçekleştirilecek.
TURİZM VE TİCARİ BAĞLAR GÜÇLENECEK
Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptığımız bu kod paylaşımı anlaşması ile mevcut iş birliğimizi (interline/arahat) genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık Ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla birlikte yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz" dedi.
YOLCULARIMIZI UÇUŞLARIMIZA DAVET EDİYORUZ
Finnair Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ole Orvér ise şunları söyledi:
"Seyahat imkanının iyileştirmeye başlamasıyla birlikte, yolcularımızın seyahatlerini, seyahat hayallerini için onlara daha fazla seçenek sunabildiğimiz için mutluyuz. Türk Hava Yolları yolcularını, Helsinki çıkışlı geniş bağlantı ağımız aracılığıyla uçuşlarımıza davet ediyoruz."
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