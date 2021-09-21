THY'den iç hatlarda "ikram servisi" açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu. Konuya dair açıklama yapan Genel Müdür Bilal Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" dedi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.
THY, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.