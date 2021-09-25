TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler





"PİYASA DENGELERİNİ BOZAN DÜZEN ENFLASYONU DA ETKİLİYOR"

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı Kobilerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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