Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz

KAYABAŞI: Kayabaşı bölgesinde de 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor. Bu bölge millet bahçesi, millet kıraathanesi, 5 bin kişilik camisi, ilkokulu ve lise gibi donatıları ile Başakşehir için önemli bir çekim noktası durumunda.

BAŞAKŞEHİR: Başakşehir'de satışlarının 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etap hayata geçiriliyor. Farklı seçeneklerin bulunacağı bu projede toplam 400 konut üretiliyor.