Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı! Prim şartı var mı? 2160 gün ilave edilecek
Erken emeklilikte kadınlar belli avantajlara sahip. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları 3 doğum için borçlanma yaparak 2160 gün kazanabiliyor. Bu günler bazı şartlarda 6 yıl erken emeklilik imkanı sağlıyor. İşte tüm detaylarıyla kadınların erken emekli olmasını sağlayan o formül...
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor.
Yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak 6 yıllık prim elde ediliyor.
2- PRİM ŞARTI VAR MI?
Bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.
3- NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?
Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanılıyor.
4- HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR?
Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.
5- ANNENİN AVANTAJI NEDİR?
Kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış oluyor. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabiliyor.
6- EMEKLİLİK ÖNE ALINIYOR MU?
Yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir.
7- DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA OLUR MU?
Evet. 2 yıllık boşluğunuz olsa bile eğer daha az prim gününe ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabilirsiniz. 1 çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İsteyenler 100 gün de borçlanabilir.
8- NE ZAMAN YAPILMALI?
Emeklilik yaşının dolmasına yakın yapılması yerinde olur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Emeklilik yaşının gelmesine rağmen primi eksikse borçlanılabilir. Erken borçlanan daha az ödeme yapar.
9- NE KADAR ÖDEMEK GEREKİR?
Doğum borçlanması brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da bu yıl için bin 144 lira. Yani 1 aylık borçlanma bin 144 lira tutuyor. Üst limit ise bunun 7.5 katı.
10- EVLAT EDİNEN DE YAPAR MI?
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da borçlanma yapabilir. Diğer yandan, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Evlat edinilen çocuğu doğuran anne doğumdan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?
- DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?Twitter "bir sorun oluştu yeniden dene" ne demek?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...
- Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Uzman isim açıkladı, altın fiyatları için kritik seviye! Bu tahmin yürek hoplattı! Son alım fırsatı...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...