Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı! Prim şartı var mı? 2160 gün ilave edilecek

9- NE KADAR ÖDEMEK GEREKİR?

Doğum borçlanması brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da bu yıl için bin 144 lira. Yani 1 aylık borçlanma bin 144 lira tutuyor. Üst limit ise bunun 7.5 katı.