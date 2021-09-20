Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Emekliye maaş müjdesi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.