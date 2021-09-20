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Haberler Galeri Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Eylül ayının sonuna geldiğimiz dönemde 2022 zam tahminleri ise ortaya atılmaya başlandı. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Yıl içinde açıklanan enflasyon rakamları bu tahminlerin değişmesine neden olabilir. Bu yıl birçok kazanım elde eden emekliler yeni yılda alacakları zam oranı ile derin nefes alacak. Ekonomi uzmanlarının 2022 yılı beklentileri ise yakından takip ediliyor. İşte, 2022 emekli zam oranlarıyla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 19:27
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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Emekliye derin nefes aldıracak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam. En düşük 2.472 TL olması bekleniyor. Milyonlarca emekli 2021 yılı içinde ikramiye, maaş zammı ve promosyon ödemeleri gibi birçok kazanım elde etti. 2022 yılı emekliler için zamla başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Hal böyle olunca emekliler belirli aralıklarla açıklanan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Uzman isimler 2022 yılında yapılacak zam oranı için kritik ipuçları veriliyor. İşte, emekli zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Emekliye maaş müjdesi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.

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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü şimdiden 2022'ye çevirdi. Yeni yıl zamla başlayacak. Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları artırılacak.

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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...

ZAM ORANI İÇİN KRİTİK İPUCU

2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1

Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı.