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Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...
Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Eylül ayının sonuna geldiğimiz dönemde 2022 zam tahminleri ise ortaya atılmaya başlandı. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Yıl içinde açıklanan enflasyon rakamları bu tahminlerin değişmesine neden olabilir. Bu yıl birçok kazanım elde eden emekliler yeni yılda alacakları zam oranı ile derin nefes alacak. Ekonomi uzmanlarının 2022 yılı beklentileri ise yakından takip ediliyor. İşte, 2022 emekli zam oranlarıyla ilgili detaylar...