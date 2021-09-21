Uzmanlar e-ticaret konusunda uyardı! Vergi levhası zorunluluğu var mı? Fatura türü ne olmalı?
Kovid-19 pandemisiyle birlikte dünya genelindeki hacmini katlayan e-ticaret, genç girişimciler en fazla merak ettiği konuların başında. E-ticaret yapmak isteyenlerin aklında vergilendirme ve fatura türü gibi birçok konuda muğlaklıklar var. Uzmanlar bu konudaki soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Dijital altyapıya dayanan online ticaretin hacmi her geçen gün büyürken, bu alanda faaliyete yeni başlayacak olan girişimciler en çok resmi işlemleri ve vergi prosedürlerini merak ediyor.
WorqCompany Vergi Danışmanı Kurtuluş Nacar, e-ticarette vergilendirme ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı:
VERGİ LEVHASI ZORUNLU MU?
Ülkemizde ticaret yapmak belirli muafiyetler dışında vergiye tabidir. Dolayısıyla vergi levhası edinmek zorunludur.
Vergi levhası alabilmek için ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefi şirketlerden birinin kurulması gerekmektedir.
ŞİRKET ADRESİNİN VERGİYE ETKİSİ VAR MI?
Şirket adresi olarak üç seçeneğiniz mevcut: Fiziki bir ofis kiralamak, evinizi ofis olarak göstermek ve sanal ofis uygulamasından faydalanmak.
Vergisel olarak aralarındaki fark sanal ofis uygulamasında stopaj vergisi doğmamasıdır. Eğer evinizi ofis olarak göstermek isterseniz ödediğiniz kira üzerinden yüzde 20 oranında stopaj vergisini devlete ödemeniz gerekmektedir.
HANGİ FATURA TÜRÜ KULLANILMALI?
Fatura türlerinde yasal sınırlar mevcut. Örneğin; e-fatura, yıllık cirosu 5 milyon lirayı geçen işletmeler için zorunludur. Ayrıca internet üzerinden pazaryeri aracılığı yapanlarda da e-fatura zorunluluğu var. Bu zorunluluklar kapsamında değilseniz, isteğe bağlı olarak kağıt fatura, e-arşiv fatura ya da e-fatura kullanabilirsiniz.
HANGİ VERGİLER ÖDENİR?
E-ticaret şirketleri aşağıda sıraladığımız vergileri ilgili dönemlerde beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür:
- Damga vergisi (Damga vergisi beyannamesi ile)
- Stopaj vergisi (Muhtasar beyanname ile)
- Katma Değer Vergisi (KDV beyannamesi ile)
- Geçici vergi (Geçici vergi beyannamesi ile)
- Gelir/kurumlar vergisi (Gelir/ kurumlar vergisi beyannamesi ile)
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