Uzmanlar e-ticaret konusunda uyardı! Vergi levhası zorunluluğu var mı? Fatura türü ne olmalı?

HANGİ FATURA TÜRÜ KULLANILMALI?

Fatura türlerinde yasal sınırlar mevcut. Örneğin; e-fatura, yıllık cirosu 5 milyon lirayı geçen işletmeler için zorunludur. Ayrıca internet üzerinden pazaryeri aracılığı yapanlarda da e-fatura zorunluluğu var. Bu zorunluluklar kapsamında değilseniz, isteğe bağlı olarak kağıt fatura, e-arşiv fatura ya da e-fatura kullanabilirsiniz.