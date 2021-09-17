Milyonlara vergi müjdesi | Vergi müjdesi kimleri etkiliyor?

*Meslek lisesi stajyerlerinin parasını devlet ödeyecek.

Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte birini işveren tarafından ödeniyordu. Artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak. Yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren öderken artık tamamını devlet ödeyecek.