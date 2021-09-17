Milyonlara vergi müjdesi | Vergi müjdesi kimleri etkiliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı Ekonomi Reform Paketi ile birlikte vatandaşlara vergi müjdesi verdi. Peki kimlere vergi muafiyeti gelecek? Kimleri ilgilendiriyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
AK Parti, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Salgın nedeniyle uzun süre dükkânlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık bir milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes alması sağlanacak.
Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
MİLYONLARA VERGİ MÜJDESİ
*Yıllık cirosu 240 bin liranın altındaki esnaf gelir vergisi ödemeyecek.
*Çiftçilere verilen devlet desteklerinden vergi alınmayacak.
Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak.
*Youtuberlar Defter tutmayacak banka hesaplarından stopaj ödeyecek.
İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber'lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı. Bu düzenleme kaldırılırken bu kişiler yine vergi mükellefi olacaklar ama banka yatan paranın doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.
*Meslek lisesi stajyerlerinin parasını devlet ödeyecek.
Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte birini işveren tarafından ödeniyordu. Artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak. Yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren öderken artık tamamını devlet ödeyecek.
*Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak.
*Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesinin kolaylaştırılacak.
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