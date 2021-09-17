Son dakika | 22 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bu akşam hesaplarda

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."