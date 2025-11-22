Viral Galeri Viral Tıkla Emeklilere kapsamlı destek! Üç bakanlıktan eş zamanlı seferberlik

Türkiye, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde emekli ve yaşlı nüfusa yönelik desteklerini üç bakanlık aracılığıyla eş zamanlı olarak genişletiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programlar kapsamında, emeklilerin gelir güvencesinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim sağlanması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 12:23
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon ve refah payı ile artırarak, bayram ikramiyeleri, banka promosyonları, alt sınır aylığı ve ek ödemelerle emeklilerin gelirini desteklemektedir. Evde maaş uygulaması, Alo 170'te emekliye özel danışman ve 81 ilde kurulan "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" masalarıyla hizmetlere erişim kolaylaştırılmakta, çalışan emekliler için SGDP kesintisi kaldırılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde ev kadınlarına emeklilik desteği, emekliler için kültür-sanat, ulaşım ve temel ihtiyaçlarda indirim ağı ile dijital hizmetlerin e-Devlet üzerinden daha yaygın ve kolay hale getirilmesini hedeflemekte.

Bakanlığın destek programları şu şekilde:

GELİR ARTIRICI DÜZENLEMELER
Aylık Artışları ve Refah Payı: Emekli aylıkları, hem 2024 hem 2025'te enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda artırılmakta; ilave refah paylarıyla emeklilerin gelir kaybı yaşamaması hedeflenmektedir.

Bayram İkramiyeleri: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri artırılarak yılda toplam 6 bin TL'ye yükseltilmiş; 2025 için ek artış değerlendirmeye alınmaktadır. Bu destek, emekli bütçelerine doğrudan nakit katkı sağlamaktadır.

