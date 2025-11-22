Emeklilere kapsamlı destek! Üç bakanlıktan eş zamanlı seferberlik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon ve refah payı ile artırarak, bayram ikramiyeleri, banka promosyonları, alt sınır aylığı ve ek ödemelerle emeklilerin gelirini desteklemektedir. Evde maaş uygulaması, Alo 170'te emekliye özel danışman ve 81 ilde kurulan "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" masalarıyla hizmetlere erişim kolaylaştırılmakta, çalışan emekliler için SGDP kesintisi kaldırılmaktadır.