Viral Galeri Viral Liste Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler: Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı

Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler: Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı

İzmir Çiğli'de Ebru Açıkalın, dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etmişti. Hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmezken Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, sözleri kan dondurdu. Acılı anne, 'Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2025 15:29
Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru Açıkalın ile dini nikahla yaşadığı A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre Açıkalın, A.D. tarafından darbedildi.

Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler

Çiftin 2 çocuğu ve Ebru Açıkalın'ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi. A.D.'nin elinden tabancayı kapan Açıkalın, banyoya giderek intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru Açıkalın, otopsi işleminin ardından toprağa verildi.

Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler

DAVA AÇILDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın'ın ölmeden önce darbedildiği raporlar da yer aldı. İddianamede; A.D.'nin Ebru Açıkalın'ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darbettiği belirtildi. A.D. hakkında Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler

TAKİPSİZ KARARI VERİLDİ
Açıkalın'ın ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın'ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuksuz sanık A.D. 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya A.D. ile Açıkalın'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan A.D., üzerine atılı iddiaları yalandı. A.D., "Olaydan 1 ay önce Ebru'nun yanımda çalışan babasını, erkek kardeşini ve kız kardeşini işten çıkardım, bundan dolayı aramız kötüydü. Olaydan bir gün önce de bu konu sebebiyle aramızda tartışma çıktı. Ancak Ebru'yu darbetmedim. Oğlumu alıp, evin üst katına çıktım. Eve geldiğimde sürekli yanımda taşıdığım, arabamda bulundurduğum ruhsatlı silahımı eve getirmiştim. Kayınvalidem ve Ebru'nun oğlu, beni darbetmek için geldi ve oğlu beni darbetti. O kargaşada Ebru elimden çantayı kaparak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Bu esnada E. beni darbetmeye çalışıyordu. Kapıyı açmamı engelliyordu. Adından silah sesi geldi. İçeriye girebilmek için banyonun kapısını kırdım. Onu çok seviyordum" dedi.

SON DAKİKA