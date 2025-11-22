Darbedildikten sonra intihar etmişti! Kan donduran sözler: Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı
İzmir Çiğli'de Ebru Açıkalın, dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etmişti. Hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmezken Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, sözleri kan dondurdu. Acılı anne, 'Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı' dedi.
