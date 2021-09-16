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Tarih belirlendi: Bağ-Kur'luya emekli olma fırsatı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Tarih belirlendi: Bağ-Kur’luya emekli olma fırsatı!

Bağ-Kur'lu için emekli olma fırsatı doğdu. Prim borcu yapılandırmasında son iki haftaya girilirken, 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunanlar borcundan kurtulma imkanına kavuşacak. Söz konusu yapılandırma Bağ-Kur'lu için emekli olma fırsatı sunuyor. İşte bütün detaylar...

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvuru süresinde son 2 haftaya girildi.

30 Eylül'e kadar başvuru imkanı tanınan yapılandırma, pek çok Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı veriyor.

ÖDEME 30 KASIM'DA
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını bu ay sonuna kadar başvurarak yapılandırabilecek.

Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.

Bağ-Kur'lulardan prim borcunu ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların ise prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek. Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.

Yapılandırmada son tarih 10 Eylül YAPILANDIRMADA SON TARİH 10 EYLÜL
Erken emekli olma formülü ERKEN EMEKLİ OLMA FORMÜLÜ

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