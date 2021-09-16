Tarih belirlendi: Bağ-Kur’luya emekli olma fırsatı!

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek. Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.

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