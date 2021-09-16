Tarih belirlendi: Bağ-Kur'luya emekli olma fırsatı!
Bağ-Kur'lu için emekli olma fırsatı doğdu. Prim borcu yapılandırmasında son iki haftaya girilirken, 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunanlar borcundan kurtulma imkanına kavuşacak. Söz konusu yapılandırma Bağ-Kur'lu için emekli olma fırsatı sunuyor. İşte bütün detaylar...
Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvuru süresinde son 2 haftaya girildi.
30 Eylül'e kadar başvuru imkanı tanınan yapılandırma, pek çok Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı veriyor.
ÖDEME 30 KASIM'DA
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını bu ay sonuna kadar başvurarak yapılandırabilecek.
Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.
İlk taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.
Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.
Bağ-Kur'lulardan prim borcunu ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların ise prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.
Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek. Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.
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