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SON DAKİKA: Günün altın fiyatları | Cumhuriyet altını-gram altın- 24 ayar altında son durum... (Altın günü nasıl kapattı?)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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SON DAKİKA: Günün altın fiyatları | Cumhuriyet altını-gram altın- 24 ayar altında son durum... Altın günü nasıl kapattı?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? İnişli çıkışlı grafiği uzun bir süredir sürdüren altın yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın-alıp satan vatandaşlar ise "altın ne kadar olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cumhuriyet altını-gram altın- 24 ayar altında son durum ne? İşte ekonomi haberimizin detayları...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ: Altın piyasasında, en düşük 487 bin 350 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 487 bin 400 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan,

3 bin 204 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 225 liradan,

443,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,40 liradan,

3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan,

bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satıldı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Endeks, 10,46 puanlık azalışla 1.423,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi 0,54 değer kaybetti.

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