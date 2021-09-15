SON DAKİKA: Günün altın fiyatları | Cumhuriyet altını-gram altın- 24 ayar altında son durum... (Altın günü nasıl kapattı?)

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ: Altın piyasasında, en düşük 487 bin 350 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 487 bin 400 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan,