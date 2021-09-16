Sermaye girişinde flaş rakam! Yabancının rotası Türkiye oldu

Uluslararası finans kuruluşları büyüme tahminlerini yükseltirken bir yandan da cari açığını 11 ayın en düşük seviyesine indiren ve enflasyonda da son çeyrekten itibaren düşüş trendini yakalayacağı tahmin edilen Türkiye, dört bir koldan yabancı yatırımcının akınına uğradı.

Uluslararası doğrudan yabancı sermaye girişinden, hisse senedi-tahvil alımına, konut satışından eurobond ihracına kadar yabancı yatırımcıların özellikle son 2 ayda Türkiye'ye ilgisi katlandı. Swap kanalıyla gerçekleşen girişler de dahil edildiğinde son 2 ayda yabancı sermaye girişi 6 milyar 885 milyon dolara ulaştı.