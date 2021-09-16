Sermaye girişinde flaş rakam! Yabancının rotası Türkiye oldu
Türkiye'ye yönelik artan güven yabancı sermayenin girişini de kısa sürede artırdı. Son iki ayda konut, hisse senedi, tahvil, doğrudan yatırım kanalıyla 6.9 milyar dolarlık yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Swap kanalıyla gerçekleşen girişler de dahil edildiğinde son 2 ayda yabancı sermaye girişi 6 milyar 885 milyon dolara ulaştı.
Uluslararası finans kuruluşları büyüme tahminlerini yükseltirken bir yandan da cari açığını 11 ayın en düşük seviyesine indiren ve enflasyonda da son çeyrekten itibaren düşüş trendini yakalayacağı tahmin edilen Türkiye, dört bir koldan yabancı yatırımcının akınına uğradı.
Uluslararası doğrudan yabancı sermaye girişinden, hisse senedi-tahvil alımına, konut satışından eurobond ihracına kadar yabancı yatırımcıların özellikle son 2 ayda Türkiye'ye ilgisi katlandı. Swap kanalıyla gerçekleşen girişler de dahil edildiğinde son 2 ayda yabancı sermaye girişi 6 milyar 885 milyon dolara ulaştı.
KONUTTA TARİHİ REKOR
Ağustosta yabancıya konut satışında tün zamanların en yüksek ikinci aylık bazda satışı yapıldı. Geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 50.7 artışla 5 bin 866 adetle yaklaşık 600 milyon dolarlık konut satışı gerçekleşti. Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci, ağustos ayları itibarıyla ise tarihi rekor rakamı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.
EUROBOND'A 4 KAT TALEP
Yabancı yatırımcılar, Hazine'nin yurtdışında gerçekleştirdiği eurobond ihraçlarına da rekor talep gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim tahvil ihracında 2 milyar 250 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
Tahvil dilimlerine 200'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanan ödemeler dengesi tablosuna göre yurtdışında yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları temmuz ayında hazirana göre yüzde 125 artarak 1 milyar 36 milyon dolarla Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu yılın ilk 7 ayındaki doğrudan yatırım tutarı ise 3 milyar 110 milyon dolar olarak gerçekleşti.
8 AYIN EN BÜYÜK ALIMI
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da son 6 haftada 614 milyon dolarlık, tahvil-bono piyasasında ise 685 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da ağustos ayında 477.6 milyon dolarla Aralık 2020'den bu yana en yüksek net alımı gerçekleştirdi. Son 2 ayda swap kanalıyla yabancı girişi de 1.7 milyar dolar oldu.
BÜTÇE AĞUSTOSTA REKOR FAZLA VERDİ
Mali disiplinden, seçim dönemlerinde dahi taviz vermeyen Türkiye, ağustostaki bütçe performansı ile tarih yazdı. Ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146.5 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 31.6 artarak 105.7 milyar liraya çıktı. Bütçe fazlası, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.7 artarak 40.8 milyar liraya, faiz dışı fazla ise yüzde 35.8 artarak 54.5 milyar liraya ulaştı. Son 15 yılın en yüksek aylık bütçe fazlasının verildiği ağustosta, vergi gelirleri yüzde 33 artarak 131.1 milyar liraya ulaştı.
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