HaberlerGaleriErken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...
Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğuyor. Yaşı dolduğu halde prim borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlara yapılandırma fırsatı doğdu. Devlet tarafından devreye alınan yapılandırma fırsatı sonrasında vatandaşlar hayaline kavuşabilecek. Ancak başvuru için belirlenen tarihi kaçıranlar sunulan imkandan yararlanamıyor. Yapılandırma ile borcunu ödeyenler kolaylıkla emeklilik fırsatını yakalayabiliyor. Başvurular için detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...