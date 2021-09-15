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Haberler Galeri Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğuyor. Yaşı dolduğu halde prim borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlara yapılandırma fırsatı doğdu. Devlet tarafından devreye alınan yapılandırma fırsatı sonrasında vatandaşlar hayaline kavuşabilecek. Ancak başvuru için belirlenen tarihi kaçıranlar sunulan imkandan yararlanamıyor. Yapılandırma ile borcunu ödeyenler kolaylıkla emeklilik fırsatını yakalayabiliyor. Başvurular için detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 18:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 18:53
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Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı. 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı. Başvurudan 13 gün sonra hesaplara yatıyor. Bilindiği üzere emeklilik için yaş, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi aranan şartlar arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek erken emeklilik müjdesi aylar öncesinde gelmişti. Yapılandırma kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyenler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Belirlenen tarihler arasında başvurularını yapmayan adaylar fırsatı kaçırıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİLİK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırmaya başvurarak borçlarının neredeyse yüzde 90'ı silinen binlerce kişi, yıllarca ödeyemediği yüklerden kurtuldu. Bu yasa SGK prim ödemelerini de kapsayınca yaşı doldurduğu halde emekli olamayan kişi bu fırsattan yararlanarak hayallerine kavuştu.

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Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Yapılandırma borcunu ödemekte zorluk çekenler için de kamu bankalarında kredi yolu açıldı. Çekilen kredinin ardından 13 gün sonra bağlanacak emekli maaşı ile borç maaştan kesilerek sizin cebinizden para çıkmadığı gibi üzerine emekli de olabiliyorsunuz. Yapılandırma için son başvuru tarihi 30 Eylül.

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Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

YAPILANDIRMA BORCUNA KREDİ İMKANI

Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi durumunda 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar kamu bankalarından kredi de alabiliyor.

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Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılara da aynı imkan var. Bu sayede kamu bankasından alınan krediler emekli maaşından 365 taksitle ödeniyor.