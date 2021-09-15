Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B’den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...

Yapılandırma borcunu ödemekte zorluk çekenler için de kamu bankalarında kredi yolu açıldı. Çekilen kredinin ardından 13 gün sonra bağlanacak emekli maaşı ile borç maaştan kesilerek sizin cebinizden para çıkmadığı gibi üzerine emekli de olabiliyorsunuz. Yapılandırma için son başvuru tarihi 30 Eylül.