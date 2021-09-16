Adım adım yeni Yusufeli: Bir ilçe taşınıyor! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor



1. etap 3. bölge 334 adet konut, 16 adet dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır.

3. bölge 2. etap 224 adet konut, 8 adet dükkan ve 1 adet semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ise tamamlandığı belirtildi.