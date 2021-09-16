Şeker pancarı fiyatları ne kadar? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL oldu?

Şeker pancarı fiyatları ne kadar oldu? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL? Tarıma sağlanan destekler tüm hızıyla devam ediyor. Şeker pancarı üreticileri için büyük destek sağlanıyor. Fahiş fiyatların önüne geçileceğinin altını çizen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla üreticilere müjdeli haber verdi. Şeker pancarı alım fiyatında yüzde 25 artış gerçekleştirildiği bilgisinin ardından, şeker pancarı fiyatları merak konusu oldu. İşte; 2021 şeker pancarı fiyatı!