16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Şeker pancarı fiyatları ne kadar? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL oldu?

Şeker pancarı fiyatları ne kadar? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
ABONE OL
Şeker pancarı fiyatları ne kadar? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL oldu?

Tarım üretiminde sağlanan destekler sürerken, devlet tarafından yapılan ödemelerin fiyatları da açıklanıyor. Son olarak şeker pancarı fiyatına dair müjdeli haber Başkan Erdoğan’dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada şeker pancarı fiyatı hakkında bilgiler verdi. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 25 artış gerçekleştiği duyuruldu. Peki; şeker pancarı fiyatları ne kadar oldu? İşte; 2021 şeker pancarı fiyatı!

Şeker pancarı fiyatları ne kadar oldu? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL? Tarıma sağlanan destekler tüm hızıyla devam ediyor. Şeker pancarı üreticileri için büyük destek sağlanıyor. Fahiş fiyatların önüne geçileceğinin altını çizen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla üreticilere müjdeli haber verdi. Şeker pancarı alım fiyatında yüzde 25 artış gerçekleştirildiği bilgisinin ardından, şeker pancarı fiyatları merak konusu oldu. İşte; 2021 şeker pancarı fiyatı!

ŞEKER PANCARI FİYATLARI NE KADAR?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ HAKKINDA

Şekerpancarı, etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından 2 yıllık tarım bitkisi. 1 yıl vejetatif organları, 2. yıl ise generatif organları gelişir. Tohumları birleşik halde bulunur.

Boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne göre 85–180 cm arasında değişmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya dünya üretiminde ilk üç sırayı alır. Ticari bir bitkidir. Dünyada şeker üretiminin %30'u şeker pancarından elde edilir.

Şeker pancarının yapısı %4,5 hücre dokusu, %4,5 kimyasal bağlı su, %90,95 öz suyu'ndan oluşmaktadır.

Pancar öz suyunun bileşimi ise %15,18 şeker (sakkaroz), %1,0-1,6 diğer şeker dışı organik maddeler, %0,8 inorganik tuzlardan oluşmaktadır. Türkiye dünya şeker pancarı üretiminde 5. sırada yer almaktadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA