Türkiye’nin en yükseği: Yusufeli Barajı tamamlandı! Başkan Erdoğan bizzat açacak

'VATANA MİLLETE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Barajın devasa bölümlerinin yapımında tüm zorluklara rağmen çalışan herkesle gurur duyduklarını ifade eden Baştürk, şöyle konuştu;

"Üzerinde bulunduğumuz duvar gövde, 36 metre konsolla durmaktadır ve bu yapı bildiğimiz yapılardan zordur. Gerek döküm gerek kalıp üretimi ve çözümü manasında gelişmeler yaptık. Bunun için de gurur duyuyoruz. Korkmadan, 275 metre yüksekliğinde, konsol ve altı boş bir yerin üstünde çalıştılar. Büyük işleri başardık. Bu baraj, kendi kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yüksek barajı. 45 yıllık mühendis olarak bunu final projesi olarak bitirmekten ayrıca gurur duyuyorum. Baraj kapsamında toplam 72 kilometre yol yaptık. Bunun 57 kilometresi tüneldir ve bunları da başarıyla yaptık. Tünel imalatlarımızın kaplamaları dahil hepsi bitti. Asfalt çalışmaları da yüzde 90 bitti. Onu da 2 ay içinde tamamlayıp hizmete sunacağız. Erzurum-Artvin yolu inşallah eylül başında hizmete girecek ve hizmete girince de tıkaç betonuna başlayacağız. Bu kasım ayı sonlarında bitecek, aralık ayı başlarında su tutma çalışmaları başlayacak. Eğer su gelişinde anormal bir sıkıntı olmazsa, gelecek yıl bu zamanlarda enerji üretilecek diye bekliyoruz. Bu baraj yılda 2 milyar kilowatt saat enerji üretecek. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2'sine yakın bir bölümünü karşılamaktadır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun."

