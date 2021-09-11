11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı! Yüzde 23,4 arttı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı! Yüzde 23,4 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2021
ABONE OL
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı! Yüzde 23,4 arttı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ağustosta 5,9 milyon yolcunun misafir edildiğini, kargo taşımacılığının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 arttığını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki ağustos ayı verilerini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Toparlıyoruz. Daha da iyi olacak. Ağustos ayında, 5,9 milyon yolcumuzu misafir ettik. Kargo, 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 23,4 artarak 160 bin 796 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu 26 milyona ulaştı. Sizlere kaliteli hizmet etmekten mutluyuz."

THYden Ukraynada yeni destinasyon THY'DEN UKRAYNA'DA YENİ DESTİNASYON
TİM ve THY arasında dev protokol TİM VE THY ARASINDA DEV PROTOKOL
THY sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu THY SEFER SAYISIYLA AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA