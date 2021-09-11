THY Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı! Yüzde 23,4 arttı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki ağustos ayı verilerini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Toparlıyoruz. Daha da iyi olacak. Ağustos ayında, 5,9 milyon yolcumuzu misafir ettik. Kargo, 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 23,4 artarak 160 bin 796 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu 26 milyona ulaştı. Sizlere kaliteli hizmet etmekten mutluyuz."