İstavritin kilosu 5 liraya düştü! Vatandaş kasayla almaya başladı

AĞLAR İSTAVRİTLE DOLDU

Kasayla istavrit alan Ayşe Kuru ise "İstavriti bu kadar ucuz görünce kasayla aldım. Dolaba koyacağım, bir daha bu kadar ucuz bulamam. Balık fiyatları bence şu an gayet güzel. Bu yıl bol bol balık yiyeceğiz" dedi.



Salih Yılmaz da "Karadenizli olarak tabi ki tercihimiz, hamsi ama şu anda istavrit çok bol ve ucuz. Hamsi ucuzlayana kadar istavrite devam" diye konuştu.

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