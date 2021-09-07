TİM ve THY arasında dev protokol! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeleri sıraladı

"2003-2021 YILLARINDA 113,7 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HAVACILIK YATIRIMI GERÇEKLEŞTİ"

Ülkenin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bize bahşedilen bu stratejik konum sayesinde 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bunları dikkate alarak 2003'ten itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe gelinen nokta hakkında bilgi vererek, 2003-2021 arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Son 19 yıl içinde küllerinden adeta yeniden doğarak dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan THY'nin, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı ile geleceğe çok daha emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turkish Cargo da 60'ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan mega hub İstanbul Havalimanı'nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisiyle çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacak. Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesisle Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak."

Hava Kargo İşbirliği Protokolü'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "THY, havacılıkta en önemli hissi güveni yaşatmaktadır. TİM ise özel sektör ve kamu arasındaki köprü görevcini görmektedir. Ülkelerin lojistik imkanları dış ticaret politikalarında yer almaktadır. Bugün imzalanacak protokolün anlam ve önemini hatırlatmak istiyorum. Türkiye de dünyanın en önemli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir" dedi.