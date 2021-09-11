Rize-Artvin Havalimanı Türkiye'de 2'nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Rize-Artvin Havalimanının alt yapısında yapılması planlanan 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu tamamlandı. Havalimanı dolgusunda yüzde 97, üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği Rize-Artvin Havalimanı projesinde 97 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak giriş tagı kule de şekillenmeye başladı.
3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.
Havalimanı dolgusunda yüzde 97, üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Havalimanında bugün itibariyle yüzde dolgu anlamında yüzde 97 tamamlanma sağlandı.
Yani 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu bitti. Diğer alt yapı işleri ile birlikte toplam alt yapı seviyemiz yüzde 94,5, üst yapıda da yüzde 47,5 seviyesine ulaştık. Hızla devam ediyor. Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.
Rize'de yatırım yapmanın hava koşulları ve coğrafi şartlar nedeniyle zor olduğunun altını çizen Çeber "45 gün hiç ara vermeyen, bir bölümü de afet olan yağışlı bir sezon yaşadık. Onun dışında da bazı zorluklarımız var.
Rize'de yatırım yapmak gerçekten çok zordur. İklimden dolayı, coğrafi şartlardan dolayı çok zordur. Bizi engelleyecek şartta bir zorluk olmazsa yıl sonunda açmış ve ilk uçağı indirmiş olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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