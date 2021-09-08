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THY'den Ukrayna'da yeni destinasyon

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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THY’den Ukrayna’da yeni destinasyon

Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli markalarından Türk Hava Yolları Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak. Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna tarafından yapılan açıklamada uçuşların başlangıç tarihi açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY), 23 Eylül'den itibaren Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak.

Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna, Facebook'tan yaptığı açıklamada, uçuşların haftada 5 kez düzenleneceği bilgisini verdi.

THY'nin 23 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Mikolayiv kentinden İstanbul'a uçmaya başlayacağını açıklayan Barna, "Dünyanın en büyük hava yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mikolayiv, ülkenin önemli liman şehirleri arasında yer alıyor.

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