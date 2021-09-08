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Son dakika: Başkan Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, inşa edilen hidroelektrik santrallerle Türkiye'yi bu alanda farklı boyuta taşıdıklarını belirterek, "Enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti;

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.

Başkan Erdoğan, paylaşımında kullandığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi;

Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız. 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 adet hidroelektrik santrali, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payı yüzde 20,1.

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