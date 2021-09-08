İstanbul Havalimanı’ndan ekonomiye dev katkı! İşte 8 aylık rakamlar

Yolcu sayısında ise söz konusu dönemde havalimanını, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda ise 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu kullandı.

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