Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.