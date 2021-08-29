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Yusufeli Barajı son durum | Türkiye'nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı. İnşaatın son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak.
Giriş Tarihi: 29.08.2021 07:20Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 10:49