29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yusufeli Barajı son durum | Türkiye'nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

Yusufeli Barajı son durum | Türkiye'nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı. İnşaatın son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 10:49
  • 1
  • 17
Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

Yapımına 26 Şubat 2013 tarihinde o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılarak başlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.

  • 3
  • 17
Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor

275 METRELİK GÖVDE
Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan ve gövdesi 4 milyon metreküp beton dökülerek inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatına temsili son metreküp beton harcı önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak törenle dökülecek.

  • 4
  • 17
Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
  • 5
  • 17
Yusufeli Barajı son durum | Türkiye’nin gururu olacak! Heyecan büyük! Tarihi gün yaklaşıyor
Türkiye'nin özkaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen ve gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda 4 milyon metreküp beton kullanıldı.