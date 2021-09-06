Türkiye yabancıların radarında! 2 ayda 3 milyar dolar

4 HAFTADA 861 MİLYON DOLAR

Yurtdışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43.1 milyon dolarlık hisse senedi, 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı hisse senedinde 515.2 milyon dolar, DİBS'te 334.3 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 11.6 milyon dolar oldu. 4 haftadaki toplam giriş 861 milyon dolar olarak gerçekleşti.