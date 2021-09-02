Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü! Hedef 1 trilyon dolar





ABDURRAHMAN KAAN/MÜSİAD Başkanı

Tek merkezden değil

İlk çeyrekteki gibi iç ve dış talep ile yatırımların büyümeye pozitif katkı vermesi, tek merkezden beslenen bir ekonominin değil, bütün parametreleriyle genişleyen bir ekonomiye işaret etmesi açısından memnuniyet verici.

NAİL OLPAK/DEİK Başkanı

Tüm sektörler katkı verdi

Yılsonu yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz, öncelikle bu güzel değerlendirmeyle geleceğe daha pozitif bakalım. Neredeyse tüm sektörler büyümeye katkıda bulundu. Yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye devam edeceğiz.