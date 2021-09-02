Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü! Hedef 1 trilyon dolar
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 21.7 büyümesi iş dünyasının önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini güçlendirdi. İhracat, yatırım, üretim eksenli büyümeyle kısa sürede ülkenin 1 trilyon dolarlık gelir hedefine ulaşacağı belirtiliyor.
Türkiye'nin sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 21.7 büyümesi iş dünyasının önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Büyümenin sürdürülebilir, güçlü ve kapsayıcı olması için gerekli adımların atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Kur istikrarı ve düşük enflasyonun gelir dağılımını da iyileştirecek bir büyümenin anahtarı olduğuna vurgu yapılırken, yıl geneline çift haneli büyüme bekleniyor. Pandemiyle birlikte Türkiye'nin tedarik ve üretim üssü olma yolunda önemli bir avantaja kavuştuğuna dikkat çeken iş dünyası, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında 6 çeyrektir devam eden artışın hız kesmeyeceği görüşünde. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için kamu-özel sektör işbirliğinin devamına dikkat çekiliyor. İstihdama da yansıması beklenen büyümedeki kompozisyon değişikliği, yani tüketimden ziyade, yatırım, üretim ve ihracata dayalı yeni modelle Türkiye'nin kısa sürede 1 trilyon dolarlık milli gelir hedefine ulaşabileceği belirtildi.
FUAT OKTAY/Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Dengeli büyüme sürecek
G20'de en büyük ikinci büyüme yine Türkiye'den. 2021 ikinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 21.7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek.
LÜTFİ ELVAN/Hazine ve Maliye Bakanı
Gelir dağılımı iyileştirilecek
İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.
MEHMET MUŞ/Ticaret Bakanı
İhracatla büyüyoruz
Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10.8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı.
NURETTİN CANİKLİ/AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Yerli ve milli bir büyüme
Yüzde 21.7'lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir.
ABDURRAHMAN KAAN/MÜSİAD Başkanı
Tek merkezden değil
İlk çeyrekteki gibi iç ve dış talep ile yatırımların büyümeye pozitif katkı vermesi, tek merkezden beslenen bir ekonominin değil, bütün parametreleriyle genişleyen bir ekonomiye işaret etmesi açısından memnuniyet verici.
NAİL OLPAK/DEİK Başkanı
Tüm sektörler katkı verdi
Yılsonu yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz, öncelikle bu güzel değerlendirmeyle geleceğe daha pozitif bakalım. Neredeyse tüm sektörler büyümeye katkıda bulundu. Yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye devam edeceğiz.
ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO Başkanı
Rehavete kapılmamalıyız
Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi uzun menzilli büyüme dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz.Yüzde 21.7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli.
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB Başkanı
Daha çok çalışma zamanı
Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör, el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı.
GÜRSEL BARAN/ATO Başkanı
Yaralar sarılıyor
Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
ERDAL BAHÇIVAN/İSO Başkanı
Başarı hikâyesi
Sanayimizin Kovid-19 salgınından bu yana yazdığı başarı hikâyesi sürüyor. Hem işletme sermayelerinin farklı nedenlerden zor döndüğü hem de yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu dönemde finansman ihtiyacı geçmişten çok daha fazla.
İSMAİL GÜLLE/TİM Başkanı
Yarısı ihracattan
İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10.8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Bu rakamlar, Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi. Türkiye ekonomisi; ihracat öncülüğünde büyümeye devam edecek.
NURETTİN ÖZDEBİR/ASO Başkanı
Ekonominin yüz akı sanayi oldu
Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz. Sanayi üretimi, yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 40.5 ve imalat sanayisinde yüzde 43'le son yıllardaki en yüksek büyümeyi kaydetti. Sanayi ekonomimizin yüz akı oldu.
ERDAL EREN/TMB Başkanı
Sürdürülebilir olmalı
Türkiye ekonomisinin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7 büyümesi sevindirici. Büyümenin, sürdürülebilir olması için çalışmalıyız. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması sıkıntılarımıza işaret ediyor.
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