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Türkiye’nin rekor büyüme rakamları CHP’yi rahatsız etti! Kılıçdaroğlu rakamları itibarsızlaştırmaya çalıştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Türkiye’nin rekor büyüme rakamları CHP’yi rahatsız etti! Kılıçdaroğlu rakamları itibarsızlaştırmaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki sivil katliamlardan Türkiye'yi sorumlu tutarak tartışılacak açıklamalara imza attı. Ana muhalefet lideri FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara da bir kez daha göreve iade sözü verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları değerlendirirken kendini yalanması ise yalnızca iki dakika sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine devleti suçladı. Suriye'deki sivil katliamlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Tartışılacak sözlere imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşı başlatan gerilimi tırmandıran oradaki her türlü ölümü vahşeti yaşatan bir anlamda destek veren de şimdiki iktidar." İfadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV yayınında yaptı bu açıklamaları. Suriyeli sığınmacılar konusundaki tutumu, CHP'deki çelişkiyi gözler önüne serdi.

FETÖ'nün siyasi ayağı nerde diye soran Kılıçdaroğlu, FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara bir kez daha göreve iade sözü verdi.

Kemal Kıluıçdaroğlu, "Hala KHK ile atılanlar var onların tamamını görevine iade edeceğiz. Üniversitedeki hocalar atıldı onları da görevlerine iade edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı'nın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları değerlendirirken kendini yalanması yalnızca iki dakika sürdü.

Sözü ekonomiye getirdi Kılıçdaroğlu. Büyüme rakamlarını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne büyüme ama yüzde 21.7 ne büyüme ama" diye konuştu.

Büyüme rakamları CHP’yi rahatsız etti! BÜYÜME RAKAMLARI CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ!

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