Türkiye’nin rekor büyüme rakamları CHP’yi rahatsız etti! Kılıçdaroğlu rakamları itibarsızlaştırmaya çalıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki sivil katliamlardan Türkiye'yi sorumlu tutarak tartışılacak açıklamalara imza attı. Ana muhalefet lideri FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara da bir kez daha göreve iade sözü verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları değerlendirirken kendini yalanması ise yalnızca iki dakika sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine devleti suçladı. Suriye'deki sivil katliamlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Tartışılacak sözlere imza attı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşı başlatan gerilimi tırmandıran oradaki her türlü ölümü vahşeti yaşatan bir anlamda destek veren de şimdiki iktidar." İfadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV yayınında yaptı bu açıklamaları. Suriyeli sığınmacılar konusundaki tutumu, CHP'deki çelişkiyi gözler önüne serdi.
FETÖ'nün siyasi ayağı nerde diye soran Kılıçdaroğlu, FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara bir kez daha göreve iade sözü verdi.
Kemal Kıluıçdaroğlu, "Hala KHK ile atılanlar var onların tamamını görevine iade edeceğiz. Üniversitedeki hocalar atıldı onları da görevlerine iade edeceğiz." dedi.
CHP Genel Başkanı'nın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları değerlendirirken kendini yalanması yalnızca iki dakika sürdü.
Sözü ekonomiye getirdi Kılıçdaroğlu. Büyüme rakamlarını itibarsızlaştırmaya çalıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne büyüme ama yüzde 21.7 ne büyüme ama" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...
- Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
- EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?