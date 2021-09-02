Maaş ve ikramiyelere yüzde 25 zam! Milyonlar merakla bekliyordu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti. Yalçın, görüşmelerin son gününde toplantı saatindeki gecikmenin ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara yönelik müzakerelerden kaynaklandığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar 'ek göstergenin yeri bura değil' denilerek ertelendi. İlk defa hükme bağlandı ve gelecek yıl tamamlanacak" diye konuştu. Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin dört meslek grubuyla sınırlı kalıp kalmayacağı konusunda ise "Kapsam daralmasını uygun bulmayız. Başından beri meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi talebimiz. Son aşamada geniş bir konsept baz alındı. Kimsenin 'içinde ben yokum diyeceği' bir durum söz konusu olmadı. Yaşama geçtiğinde emekli ikramiyelerinde 30 bin liranın üzerinde yükselme olacak. Memur maaşlarında da artış yaşanacak" değerlendirmesini yaptı.