Son dakika: Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme elde etti. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, yıl sonunda ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme rakamının yakalanacağı öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 arttı.
HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 45,8 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.
GSYH 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 581 MİLYAR 120 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.
YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 22,9 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.
MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 59,9, İTHALATI İSE YÜZDE 19,2 ARTTI
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 36,1 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 32,9 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42,8'den yüzde 49,8'e yükseldi.
"ÇARKLAR HİÇ DURMADI"
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Oldukça iyi bir rakam dünya ortalamalarında da yüksek bir rakam. Sanayici gerçekten bu çeyrekte her ne kadar kapanma yaşasa da çarklar hiç durmadı döndü. Çok ciddi bir büyüme gerçekleşti sanayide. Üretmeye devam ettik bu çok önemli. İhracatta rekorlar kırılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.
PİYASA NASIL KARŞILADI?
Ekonomist Tonguç Erbaş: Sürpriz değil. Bütün anketlerde 20-25 arası konuşuluyordu. Detaylara baktığımda herhalde bunu 3. çeyrekte çok daha net görebileceğiz ama ihracat tarafımız hem hizmette hem ihracat tarafından çok güçlü seyretmiş 2. çeyrekte. Aynı zamanda kapamanın etkisi hizmet sektöründe etkili olabilir ama hizmet tarafının imalat tarafının yani sanayi tarafının da neredeyse lokomotifi olmuş büyümenin 2. Çeyrek tarafında. Piyasa için beklenti doğrultusunda piyasa tarafında ben azından bir tarafın yani ekonominin büyüme bacağının şu an için çok olumlu seyrettiğini en azından buradan piyasanın herhangi bir gol yemeyeceği gözüküyor. Ben tahmin ediyorum yüzde 9'a varan bir büyüme piyasa bekleyecektir. Piyasa açısından beklendiği gibi pozitif.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...