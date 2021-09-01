Son dakika: Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

"ÇARKLAR HİÇ DURMADI"

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Oldukça iyi bir rakam dünya ortalamalarında da yüksek bir rakam. Sanayici gerçekten bu çeyrekte her ne kadar kapanma yaşasa da çarklar hiç durmadı döndü. Çok ciddi bir büyüme gerçekleşti sanayide. Üretmeye devam ettik bu çok önemli. İhracatta rekorlar kırılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

PİYASA NASIL KARŞILADI?

Ekonomist Tonguç Erbaş: Sürpriz değil. Bütün anketlerde 20-25 arası konuşuluyordu. Detaylara baktığımda herhalde bunu 3. çeyrekte çok daha net görebileceğiz ama ihracat tarafımız hem hizmette hem ihracat tarafından çok güçlü seyretmiş 2. çeyrekte. Aynı zamanda kapamanın etkisi hizmet sektöründe etkili olabilir ama hizmet tarafının imalat tarafının yani sanayi tarafının da neredeyse lokomotifi olmuş büyümenin 2. Çeyrek tarafında. Piyasa için beklenti doğrultusunda piyasa tarafında ben azından bir tarafın yani ekonominin büyüme bacağının şu an için çok olumlu seyrettiğini en azından buradan piyasanın herhangi bir gol yemeyeceği gözüküyor. Ben tahmin ediyorum yüzde 9'a varan bir büyüme piyasa bekleyecektir. Piyasa açısından beklendiği gibi pozitif.