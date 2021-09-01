Açılışa geri sayım başladı! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor
EKONOMİ İHA
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projelerinden birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına sayılı günler kaldı.10 milyar lira maliyetle gerçekleştirilen 393 metre uzunluğundaki dev projenin gelecek günlerde hizmete açılması bekleniyor.
393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, faaliyetlerin tamamlandığı bölümde gelecek günlerde seferlerin başlaması hedefleniyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.
12 SAATTEN 2 SAATE DÜŞECEK
Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.
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