Açılışa geri sayım başladı! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

12 SAATTEN 2 SAATE DÜŞECEK

Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.