Sahte altın dolandırıcılarına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı
Altın yatırımcıları dolandırıcılarının hedefi olabiliyor. Peki sahte altın ile gerçek altın nasıl ayırt edilir? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Kuyumcu Can Cılız, konuyla ilgili yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın hiç şüphesiz güvenli bir liman olarak ancak dolandırıcılar o limanı hedef alabiliyor. Peki gerçek ve sahte altın nasıl ayırt edilir? Sahte altını ayırt etmenin yolları neler? Kuyumcu Can Cılız, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ORİJİNALİ PİYASADA YOK"
Kuyumculukta iki türlü hizmet var bir yatırım amaçlı bir de takı amaçlı hizmet var. Yatırım amaçlı hizmette tavsiyelerim özellikle ata altınını tavsiye ediyorum. Eski Osmanlı altınlarını tavsiye etmiyorum çünkü bunların orijinali piyasada yok. Ata altını yatırım olarak kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yarım altın, çeyrek altın vs.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Onun dışında takı amaçlı müşterilerimize bir iki şey göstermek istiyorum. Elimde 22 ayar bilezik, 14 ayar alyans bir de gümüş var. Minenk taşı bu da ayar suyu. Mihenk taşına sürüyorum. Suyu sürdükten sonra gördüğünüz gibi silinmedi. Bunun 14 ayar olduğunu gösteriyor. Gümüşün üstüne sürüyorum gördüğünüz gibi silindi demek ki bu altın değil. Aldıkları yerlerden aldıkları ürünle ilgili gramaj, fiyat, sertifika istesinler ve genellikle aynı yerden alışveriş etsinler.
TEKONOLOJİYLE BİRLİKTE SAHTEKARLIK DA İLERLEDİ
Aldıkları ürünü 15 gün içerisinde iade etme hakları da var. Teknoloji ilerlediği için bu işin sahtekarlığı da ilerledi biz bile bazen aldığımız ürünlerde şu metodu uyguluyoruz. Mesela bilezik geliyor müşteriden alıyoruz makasla ortadan kesiyoruz kestiğimiz yeri sürüyoruz altın olup olmadığını öyle anlayabiliyoruz.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
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