Sahte altın dolandırıcılarına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Onun dışında takı amaçlı müşterilerimize bir iki şey göstermek istiyorum. Elimde 22 ayar bilezik, 14 ayar alyans bir de gümüş var. Minenk taşı bu da ayar suyu. Mihenk taşına sürüyorum. Suyu sürdükten sonra gördüğünüz gibi silinmedi. Bunun 14 ayar olduğunu gösteriyor. Gümüşün üstüne sürüyorum gördüğünüz gibi silindi demek ki bu altın değil. Aldıkları yerlerden aldıkları ürünle ilgili gramaj, fiyat, sertifika istesinler ve genellikle aynı yerden alışveriş etsinler.